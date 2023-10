EU-landene gyver løs på unionsutvidelse

Av Bibiana Piene/NTB

I desember vil EU formelt gi grønt lys for medlemskapsforhandlinger med Ukraina, opplyser tre ikke navngitte diplomater som har kjennskap til planene, til nettavisa Politico.

Det vil i så fall bety en lynrask behandling av Ukrainas medlemskapssøknad.

Ukraina fikk kandidatstatus i juni.

Geopolitikk

På det uformelle EU-toppmøtet i Granada fredag står spørsmålet om unionsutvidelse aller øverst på dagsordenen.

Statsledernes ambisjon er å legge de første byggeklossene i strategien for den neste femårsperioden i EU, som starter neste år med valg på nytt parlament og ny kommisjon. Der blir utvidelser et hovedelement.

Debatten har skutt fart etter Russlands krig mot Ukraina. EU må bli en langt sterkere strategisk og geopolitisk aktør, slo EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen fast i sin årstale nylig.

Det innebærer at både Ukraina, og landene på Vest-Balkan blir medlemmer så fort som mulig for å sikre at de ikke havner i Moskvas skygge.

I alt sitter åtte kandidatland på venterommet – Ukraina, Moldova, Bosnia, Serbia, Albania, Montenegro, Nord-Makedonia og Georgia.

Samtidig venter Kosovo på å få kandidatstatus, mens Tyrkia regnes å ha falt ut av «køen».

Intet ekko i Norge

Også landene i det såkalte EPC-samarbeidet – European Political Community – er invitert til Granada torsdag. Fra norsk side deltar statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Men han tror ikke debatten om hvordan man skal gjøre EU enda større, vil bety noe særlig fra eller til for utenforlandet Norge, eller smitte over på vår hjemlige EU-debatt.

– Jeg tror ikke at Ukrainas og Moldovas medlemskapsstatus vil ha noe å si for Norge. Mitt inntrykk er at det er bred oppslutning om det samarbeidet vi har i dag, sier Støre til NTB.

– Jeg ser ikke at en ny folkeavstemning om et norsk medlemskap er en problemstilling som raskt skal avklares i Norge, sier han.

Klimaplaster

EPC-møtet er det tredje i rekka. Støre skal blant annet lede en rundebordsdiskusjon om energi, miljø og kampen mot klimaendringer sammen med Romanias president Klaus Iohannis.

Det er kanskje et lite plaster på såret etter at Norge ikke fikk taletid på FNs klimatoppmøte.

– Vår erfaring er at når det gjelder klima og energi i Europa, blir Norge både lyttet til og bedt om å delta, sier Støre.

– Bakteppet er en skjebnetid i Europa med en fullskala angrepskrig i Ukraina og at vi legger bak oss den varmeste sommeren noen gang i Europa, sier han.

