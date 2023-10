Dommeren kneblet Trump etter utfall mot rettssekretær

Trump møtte også opp på den andre dagen av det sivile søksmålet delstaten har anlagt mot ham, selv om han ennå ikke skal i vitneboksen.

Det hindret imidlertid ikke ekspresidenten fra å påkalle seg dommer Arthur Engorons vrede tirsdag. I et innlegg i sosiale medier gikk Trump ut mot dommerens rettssekretær Allison Greenfield.

– Dette er uakseptabelt og vil ikke bli tolerert under noen omstendigheter. Du kan regne dette som et pålegg om taushetsplikt, sa dommeren.

Slettet posten

Det aktuelle innlegget inneholdt et bilde der Greenfield deltok på et offentlig arrangement sammen med flertallslederen i Senatet, demokraten Chuck Schumer. Trump kalte Greenfield for «Schumers kjæreste», men har senere slettet posten.

Begge sider forbys å omtale noen av rettens ansatte. Engoron truet med «alvorlige sanksjoner» dersom dette brytes dette, men spesifiserte ikke hva det betyr i detalj.

I en pause i retten tirsdag fortalte Trump for øvrig til reportere at han planlegger å innta vitneboksen på et tidspunkt i saken, som kan pågå fram til jul.

Framstilt som seier

I retten tirsdag klargjorde også Engoron en kommentar fra mandagens høring som Trump i etterkant fremstilte som en viktig seier.

Engoron antydet da at en vitneforklaring om Trumps regnskap fra 2011 juridisk sett var foreldet i saken justisminister Letitia James har reist. Her ble det blant annet sagt at Trump og hans bedrift stadig oppga uriktige opplysninger om finansene til banker, forsikringsselskaper og andre.

Tirsdag presiserte han imidlertid at det som juridisk sett er foreldet, er krav knyttet til 2011-regnskapet. Som bevismateriale er det fortsatt relevant, framholdt dommeren.

I pausene under tirsdagens rettsmøte fortsatte Trump også sine utfall mot motpartens bevisgrunnlag. Han kalte også Letitia James for «grovt inkompetent».

Omfattende gjennomgang

Etter åpningsinnlegget dagen før var tirsdagens rettsmøte i større grad fokusert på en omfattende gjennomgang av Trumps regnskap og innberetninger over flere år.

En regnskapsfører som i langt tid har ført Trumps regnskap, inntok også vitneboksen.

Trump tilbrakte hele mandagen som tydelig irritert tilskuer til rettssaken, der han er saksøkt av New York for å ha løyet om verdien av sine eiendeler overfor banker og forsikringsselskaper.

Trump er allerede funnet skyldig i bedrageri, og retten skal nå ta stilling til seks gjenværende punkter i søksmålet og hvor mye Trump skylder i erstatning. Saken kan i ytterste fall føre til Trump mister kontrollen over Trump Tower og andre eiendommer.

Tjente store summer

I innledningsforedraget sa statsadvokat Kevin Wallace at Trump har tjent over 100 millioner dollar – nesten 1,1 milliarder norske kroner – på å oppgi uriktige opplysninger.

– Dette er ikke «business as usual», og det er ikke slik sofistikerte parter oppfører seg, sa Wallace.

Trumps advokat Christopher Kise kontret med å si at Trump slett ikke har brutt loven.

– Det var ingen urettferdig fortjeneste, og det var ingen ofre, sa Kise.

