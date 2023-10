Slovakia anklager Russland for innblanding i valget

Tidligere statsminister Robert Fico får oppdraget med å danne ny regjering etter at hans sosialdemokratiske parti Smer ble det største med rundt 23 prosent av stemmene.

Fico har gjort det klart at partiet ønsker å gi humanitær støtte til Ukraina, men ikke våpen.

Under valgkampen gikk 59-åringen også inn for at forholdet til Russland må bli bedre.

Kalt inn på teppet

Den sittende regjeringens påstand om russisk innblanding viser til bemerkninger fra sjefen for Russlands etterretningstjeneste om at Slovakias Ukraina-vennlige sentrumsparti er en «stedfortreder for USA».

Partiet, Progressive Slovakia, kom på andre plass i valget med 18 prosent.

– Vi ser slik bevisst desinformasjon som innblanding i den slovakiske valgprosessen fra den russiske føderasjonen, heter det i en uttalelse fra det slovakiske utenriksdepartementet.

En representant for den russiske ambassaden ble mandag innkalt til slovakisk UD der han fikk beskjed om å ta med seg budskapet om at Slovakia krever stans i enhver innblanding utenfra.

– Legger oss ikke opp i interne saker

Russiske myndigheter avviste samme dag beskyldningene.

– Vi legger oss ikke opp i interne saker i andre land og er heller ikke innblandet i arbeid for regimeendringer, heter det i en kommentar fra det russiske utenriksdepartementet.

Ficos parti fikk 42 av de 150 plassene i nasjonalforsamlingen og må finne koalisjonspartnere for å danne en flertallsregjering.

En av dem kan være partiet Hlas-SD som i 2020 ble dannet av utbrytere fra Smer. Hlas fikk 27 plasser i nasjonalforsamlingen.

