Politisjef i USA går av etter aksjon mot lokalavis

11. august gikk politiet til aksjon mot redaksjonslokalene til ukeavisa Marion County Record, samt mot boligene til redaktøren av avisa og et medlem av byrådet.

Forrige uke ble politisjefen suspendert fra sin stilling, og mandag fikk medlemmene i byrådet i Marion opplyst at Cody hadde sagt opp, melder nyhetsbyrået AP.

Politisjef Gideon Cody hadde skaffet ransakelsesordre på grunnlag av mistenkt identitetstyveri og andre lovbrudd knyttet til en artikkel om en lokal restauranteier. Redaktøren er uenig i denne framstillingen.

Påskudd for ransaking

Avisa hevder at motivet i stedet var en sak de jobbet med om politisjefens fortid i Kansas City-politiet, hvor han jobbet fram til i vår.

– Dette handlet kun om å finne ut hvem kildene våre var, sier avisas advokat Bernie Rhodes. I ettertid har den lokale påtalemyndigheten slått fast at ransakingene ikke hadde juridisk grunnlag.

Aksjonen er dokumentert både av avisas overvåkingskameraer og politibetjentens kroppskameraer.

Gideon Cody er også saksøkt av en av avisas journalister for brudd på en føderal lov som skal beskytte journalister og deres kildevern. Han har ikke besvart APs forespørsel om å kommentere oppsigelsen.

Redaktørens mor døde

Den 98 år gamle moren til avisas redaktør Eric Meyer var til stede i hjemmet da politiet gikk til aksjon der. En video viser kvinnen rope til politiet at de skal komme seg ut. 98-åringen døde dagen etter, og sønnen mener påkjenningen fra politiaksjonen bidro til dødsfallet.

Marion by har 1900 innbyggere. Saken i det lille lokalsamfunnet har fått nasjonal oppmerksomhet i USA i lys av debatten om pressefrihet og politiets framgangsmåte overfor kritiske medier.

Etter aksjonen ble kjent har Marion County Record fått mange nye abonnenter også utenfor fylkesgrensene. Avisa er kjent for pågående og kritisk dekning av lokal politikk og samfunnsliv, men enkelte har kritisert den for å være for negativ og uredelig.

Delstatspolitiet har overtatt etterforskningen av saken politisjefen hevdet lå til grunn for aksjonen.

[ Gaetz har levert mistillitsforslag mot Kevin McCarthy ]