Kameraovervåking og droner skal bremse gjengkrim i Sverige

I tillegg vil de ha en rask utredning av muligheten for å bruke ansiktsgjenkjenning.

Ifølge Sveriges justisminister Gunnar Strömmer skal politiet ha 2500 kameraer neste år i stedet for 1600, som opprinnelig planlagt.

– Det handler blant annet om at politiet skal kunne bruke ansiktsgjenkjenning for å identifisere gjengmedlemmer og automatisk avlesning av bilskilt, sa han på en pressekonferanse tirsdag.

Politiet må også få økt mulighet til å kameraovervåke med droner, fastslo han.

– Det er et viktig initiativ som har stor operativ betydning både for å forhindre og forebygge skytinger og sprengninger, og for å øke mulighetene for å finne, pågripe og rettsforfølge de skyldige, sier Strömmer.

