Instagram og Facebook kan få månedsavgift i EU-land

Det skriver Wall Street Journal, som viser til et forslag Meta har lagt fram for tilsynsmyndigheter i EU. Ifølge avisen kan avgiften bli gjeldende om få måneder.

Gebyret skal gjelde personer som ikke tillater Meta å kartlegge digitale aktiviteter for å vise målrettede annonser. Forslaget er et svar på nye EU-regler som krever at brukere samtykker til innsamling av data.

Planen innebærer en avgift på cirka 13 euro for en annonsefri Instagram- eller Facebook-konto på telefonen og cirka 10 euro for en konto på PC.

I juli satte EU-domstolen foten ned for at Meta uten samtykke kan samle inn data om brukere på selskapets plattformer med data fra eksterne nettsider.

Tidligere i år påla Irlands datatilsyn Meta å betale 390 millioner euro for brudd på EUs personvernlovgivning.

