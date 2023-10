Hunter Biden erklærer seg ikke skyldig i sak om våpenbesittelse

Hunter Biden, president Joe Bidens sønn, anklages for å ha løyet om sin narkotikabruk da han kjøpte et skytevåpen i 2018. Biden måtte møte opp personlig i retten ettersom en dommer avviste hans forespørsel om å møte i retten via videolink.

Det har ventet på forhånd at 51-åringen ville avvise skyld, og hans advokat Abbe Lowell har sagt de også vil sende inn en begjæring om å avvise saken.

Biden har erkjent at han i tiden rundt våpenkjøpet slet med avhengighet av crack, men mener at han ikke har gjort seg skyldig i noe lovbrudd.

Biden ble tiltalt kort tid etter at en tilståelsesdom gikk i vasken. I denne saken ble våpenbesittelsen koblet til to tilfeller av påstått skattefusk.

Nå skal en spesialetterforsker håndtere saken, og det ligger ikke an til noen snarlig slutt. Saken mot Hunter Biden har fått stor oppmerksomhet og er blitt brukt av Donald Trump og Republikanerne i angrep mot Joe Biden.

