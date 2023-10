Flyanalytiker tror SAS har lyktes med kapitalinnhentingen

– Jeg tror vi får positive nyheter om at dette nå er på plass, og at de kan fortsette videre med chapter 11-prosessen, sier Elnæs til NTB.

Flyselskapet er under konkursbeskyttelse i USA, en såkalt chapter 11-prosess, mens de forsøker å hente ny kapital og slette gjeld. Målet har vært å skaffe minst 9,5 milliarder svenske kroner i friske midler, og fristen for å legge inn bud var i forrige uke.

På pressekonferansen klokka 18 skal SAS «gi en statusoppdatering om selskapets pågående kapitalinnhentingsprosess».

Det er spekulasjoner om at to aktører har vært i budkamp om å bli storeier i selskapet. Men det er svært lite som er bekreftet.

Trolig ønsker det amerikanske finanskonsernet Apollo å bli storeier. Den danske staten og det svenske selskapet Wallenberg blir også hyppig nevnt i sammenheng med kapitalinnhentingen.

Elnæs tror SAS kommer til å presentere én eller to nye storeiere i selskapet.

– Slik jeg ser det, er det viktig at SAS har en tydelig eierstruktur. Jeg ser for meg at det blir et begrenset antall som eier mye av SAS, sier han.

Hvis kapitalinnhentingen er vellykket, er mye av jobben for å redde flyselskapet gjort, tror Elnæs. Utfordringene framover blir å kvitte seg med gjeld og gjennomføre den såkalte SAS forward-planen for kostnadskutt. Slik planlegger SAS å holde seg på vingene når konkursbeskyttelsen i USA opphører, noe som trolig skjer tidlig neste år.

