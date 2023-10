Demokrater sier de ikke vil gripe inn for å redde speaker McCarthy

Det gjør det mer sannsynlig at McCarthy ikke vil overleve i stillingen som leder for forsamlingen, skriver The Washington Post tirsdag. Resultatet kan bli en ny, opprivende lederstrid på republikansk side.

Florida-republikaneren Matt Gaetz har reist mistillitsforslag mot McCarthy etter at speakeren i helgen gikk til demokratene for å få et midlertidig budsjett på plass. Stemmer alle demokratene i samlet flokk mot ham, kan McCarthy kun miste fire republikanske stemmer før han ikke lenger har nok støtte og må gå.

Gaetz har sagt at han er sikker på at han har de nødvendige fire stemmene for å kaste McCarthy.

Den første avstemningen i saken er ventet tirsdag.

Et mistillitsforslag som det som nå er i spill, har bare blitt brukt to ganger det siste århundret mot republikanske speakere – og har ikke lyktes før. McCarthy kan bli nødt til å søke støtte fra Demokratene for å overleve, og signalene fra deres leir tirsdag lover ikke så godt for ham.

Om utspillet som gjengis av The Washington Post omfatter synet til alle i den demokratiske leiren er ikke klart. Demokratene må imidlertid vurdere om de vil redde en speaker som har liten sympati i deres leir.

[ Matt Gaetz har levert mistillitsforslag mot Kevin McCarthy ]