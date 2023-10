Mener Saudi-Arabia har avverget Khashoggi-krisen

Mandag er det fem år siden den framtredende regimekritikeren og journalisten Khashoggi ble drept under et besøk i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul.

Selv om internasjonale medier klarte å holde oppmerksomheten rettet mot forbrytelsen og USA kom med sterk kritikk mot Saudi-Arabia, lyktes det ledelsen i Riyadh å ri av krisen, sier forsker Fannie Agerschou-Madsen ved Dansk institutt for internasjonale studier.

– Ledelsen sier at de ansvarlige er blitt stilt for en domstol og fengslet, men hele prosessen har foregått bak lukkede dører. Så det er utydelig hva som skjedd, og hvordan saken ble behandlet. Ut over det har man relativt raskt lykkes med å komme inn i varmen igjen, sier Agerschou-Madsen.

– Biden måtte krype til korset

Som bevis på det nevner hun president Joe Bidens besøk i Saudi-Arabia i fjor.

Da han var presidentkandidat, kritiserte Biden president Donald Trump for ikke å ta avstand fra regimet.

– Men Biden måtte krype til korset da han selv ble president. Han fant etter hvert ut at USA var avhengig av Saudi-Arabia når det kom til å kontrollere oljeprisen, sier forskeren.

– Har større frihet

Agerschou-Madsen legger til at Saudi-Arabia også ble kritisert for brudd på menneskerettighetene og at det fem år senere fortsatt er utfordringer på dette feltet.

Det er stadig nulltoleranse overfor regimekritikere. Dog har kvinner opplevd å få styrket sine rettigheter, blant annet i spørsmålet om påkledning.

– I et par år har det ikke vært krav om hvordan kvinner skal kle seg. Jeg var i Saudi-Arabia på vårparten, og det var stadig mange som gikk tradisjonelt kledd. Men det var også riktig mange som gikk uten hodetørkle, sier Agerschou-Madsen.

[ Medvedev: – Idiotene presser oss mot tredje verdenskrig ]

[ Ny bok om Trump: Kaos og brente papirer ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen