Medvedev: – Idiotene presser oss mot tredje verdenskrig

Storbritannias forsvarsminister Grant Shapp sa nylig til The Telegraph at britene har planlagt å sende tropper til Ukraina for å kunne trene ukrainske styrker i krigen. Britenes statsminister Rishi Sunak har senere forsøkt å moderere uttalelsene, uten at dét har stilnet Dmitrij Medvedev.

– Forsvarsministeren snakket om noe som kan bli mulig i framtiden. Men det er langsiktig, ikke her og nå, sa Sunak.

– «Nato-spesialister»

– Du gjør instruktørene (fra Storbritannia, journ.anm.) til lovlige mål for vårt forsvar, vel vitende om at de vil bli nådeløst tilintetgjort. Og ikke lenger som leiesoldater, men som britiske Nato-spesialister, tordner Medvedev på meldingstjenesten Telegram.

Også nyhetsbyrået Reuters har omtalt saken.

Russlands ekspresident har vært høylytt om sin støtte til Russlands invasjon av Ukraina og fordømmer ofte Vesten i provoserende innlegg i sosiale medier. Nylig hevdet han at Russland er klare for krig mot Nato.

Medvedev freser mot Tyskland

I samme melding går Medvedev, som for tiden er nestleder for Russlands sikkerhetsråd, også hardt ut mot Tyskland. Tyskerne har vurdert å gi Ukraina såkalte Taurus-missiler.

– Idiotene presser oss mot tredje verdenskrig, skriver Medvedev.

Wall Street Journal skrev imidlertid forrige uke at Tysklands statsminister Olaf Scholz foreløpig er tilbakeholden med å gi Ukraina tilgang til Taurus-missilene, i frykt for mulig eskalering. Men statsministeren har vært krystallklar i sitt forsvar av Tysklands øvrige våpenleveranser til Ukraina.

– Vi kommer til å fortsette å støtte Ukrainas rett til selvforsvar så lenge det er nødvendig, sa han forrige måned, ifølge NTB.

Scholz har tidligere understreket at russiske soldater må ut av Ukraina for å skape grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene.

Krysserraketten Taurus er for øvrig regnet som et av de mest moderne våpensystemene som blir brukt av det tyske forsvaret.

