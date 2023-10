Matt Gaetz er klar for lederstrid i Representantenes hus denne uken

Gaetz har vært i klinsj med McCarthy i lang tid, noe som toppet seg i helgen da McCarthy gikk til demokratene for å få et midlertidig budsjett på plass.

– Vi har mange folk i Kongressen som jeg tror vil fungere som veldig dyktige ledere i Representantenes hus. Vi må gjenoppbygge tillit, sier Gaetz.

Han sier at han innen uken er omme skal legge fram et forslag om at kammeret skal stemme over McCarthys posisjon. Søndag sa McCarthy at han tror han vil komme gjennom en slik prosess med ledervervet i behold.

Gaetz, som har en granskning gående mot seg i Kongressen for blant annet overgrep mot mindreårige, er en alliert av Trump og fronter ytterliggående politikk.

