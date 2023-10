Prosjektet er ment å skulle gjøre huset til et minst mulig attraktivt reisemål for personer som ønsker å hylle den tidligere nazilederen.

Beslutningen ble fattet i 2019. Ifølge planene skal det bli en politistasjon med hovedkvarter for distriktspolitiet og et lærested for sikkerhetsstyrken, der studentene vil undervist i menneskerettigheter.

Mandag begynte arbeidet med å gjerde inn huset og tomten, samt foreta oppmålinger som trengs for det videre byggearbeidet. Huset ligger i byen Braunau am Inn, like ved grensen til Tyskland.

Årene før vedtaket om ombygging ble fattet var preget av mye fram-og-tilbake om hvem som egentlig eide huset. Dette spørsmålet ble løst da høyesterett i 2017 kom til at staten hadde rett til å ekspropriere bygningen etter at eieren nektet å selge. Et forslag om å jevne det hele med jorda ble avvist.

Bygningen ble leid av innenriksdepartementet i 1972 for å hindre misbruk og ble så tilholdssted for flere veldedige organisasjoner. Det har stått tomt siden et dagsenter for voksne med handikapp flyttet ut i 2011. En minnestein med innskrift mot nazismen vil bli stående utenfor det ombygde huset.

