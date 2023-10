«Främling»-låtskriver har solgt låtkatalogen sin

Holm er kjent som artist og låtskriver på en rekke hits gjennom en flere tiår lang karriere.

Han skrev «Främling», gjennombruddslåten til da 16-årige Carola Häggkvist i 1983, og produserte også hennes to første album.

Nå føyer han seg til rekken over stadig flere artister som selger sin låtkatalog til større selskaper og musikkforlag. Næringslivsavisa Dagens Industri skriver at Holms selskap har bokført ni millioner kroner for salget, noe 79-åringen kaller en «bra affär».

– Jeg tok beslutningen etter å ha sett hvordan ting ser ut i den digitale og kommersielle verden, hvor opphavsretten iblant er skjør, sier han.

Blant andre Eurovision-bidrag fra Holm finner vi «Dag etter dag» (Kikki Danielsson og Elisabeth Andreassen), «Eloise» (Arvingarna) og «E' de' det här du kallar kärlek». Sistnevnte framført av ham selv og Monica Törnell.

Mange av Holms låter er skrevet i tospann med Ingela Forsman.

[ «Solveig»:– Dårlig økonomi går ut over psyken ]