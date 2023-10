Denguefeber har tatt over 1000 liv i Bangladesh

Helsedirektorat offentliggjorde søndag kveld de siste tallene. De viser at 1006 personer har mistet livet så langt i år, mens over 200.000 er bekreftet smittet.

Direktoratets tidligere sjef, Be-Nazir Ahmed, sier til nyhetsbyrået AFP at tallet for 2023 er høyere enn alle årene fra år 2000 og framover lagt sammen. Det var i 2000 Bangladesh oppdaget sitt første tilfelle av denguefeber, en alvorlig sykdom som spres av visse typer mygg.

– Dette er en svært alvorlig helsesituasjonen, både for Bangladesh og resten av verden, sa Ahmed.

Lederen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sa i forrige måned at utbruddet betyr en veldig belastning for helsevesenet i landet.

Denguefeber er en tropisk sykdom som medfører feber, hodepine, kvalme, oppkast, muskelsmerter og i de verste tilfellene, blødninger som kan medføre død.

WHO frykter at sykdommer som spres av insekter, vil få en oppblomstring som følge av klimaendringene.

