Storbritannia vil trene opp ukrainske soldater i Ukraina

Ukrainas allierte har unngått å ha en formell militær tilstedeværelse i Ukraina, i håp om å minske risikoen for direkte konflikt med Russland. Britene har tatt imot rundt 20.000 ukrainere til fem ukers opphold med militærtrening det siste året, og akter å fortsette i samme spor.

I et intervju med Sunday Telegraph sier britenes forsvarsminister Grant Shapps at det er muligheter for å gjøre opptrening i Ukraina. Han møtte britiske militærtopper fredag.

– Jeg snakket i dag om å på sikt ta treningen nærmere og også faktisk inni Ukraina. Særlig vest i landet tenker jeg det er mulig nå å ta mer ting inn, er Shapps sitert på.

Shapps la til at han håpte britiske forsvarsselskaper som BAE Systems vil gå videre med planer om å etablere våpenfabrikker i Ukraina. Landets president Volodymyr Zelenskyj sa lørdag at han ønsker å gjøre landet til en av verdens største våpenprodusenter, og at landet skal bli et knutepunkt for den vestlige våpenindustrien.

