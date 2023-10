Sjokoladegiganter advarer om prisøkninger

Det gjør også store underleverandører som Cargill og Barry Callebout.

Kakaobønder i Vest-Afrika har nettopp begynt arbeidet med den største av de to årlige innhøstingene. I øyeblikket har verdensprisen på kakao falt noe fra årets toppnotering på nesten 3800 dollar (ca. 40.000 kroner) per tonn kakao for to uker siden. Men på ett år har likevel prisen økt med 48 prosent, til 3418 dollar tonnet.

Risikoen for nye tilbakeslag med innhøstingen anses som store. Værfenomenet El Niño skaper lite optimale forhold for kakaoplantene. Det regner for mye, og det meldes om at det er sykdommer som herjer blant plantene i de to største produksjonslandene Elfenbenskysten og Ghana. De to står til sammen for to tredeler av kakaotilbudet på verdensmarkedet.

I sommer kom en prognose som viste at årets store innhøsting kan bli 20 prosent mindre enn fjorårets, på grunn av klimaproblemene.

