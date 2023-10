Sikkerhetsrådet skal behandle forslag om å sende styrke til kampen mot Haitis gjenger

Målet med styrken er å hjelpe lokale myndigheter å slå ned på den voldsomme gjengkriminaliteten og sørge for at det igjen kan holdes valg i landet.

Valg har ikke vært avholdt siden 2016, og det er store spørsmål rundt legitimiteten til statsminister Ariel Henry. Han ble utnevnt få dager før attentatet på president Jovenel Moïse i juli 2021.

Fremmet av USA

I et resolusjonsutkast AP har fått tilgang til, går det fram at den internasjonale styrken skal ledes av Kenya.

Utkastet er utarbeidet av USA. Det gjør det tydelig at det ikke er snakk om en FN-styrke, og at styrken skal finansieres frivillig av landene. Resolusjonen godkjenner utstasjonering i ett år, med en gjennomgang etter ni måneder.

Det er ikke umiddelbart klart hvor stor den foreslåtte styrken vil være. Kenyas regjering har tidligere foreslått å sende 1000 politibetjenter, og også Jamaica, Bahamas og Antigua og Barbuda har lovet å sende personell.

USA lovte i august å hjelpe til med logistikk og 100 millioner dollar i bistand til en Kenya-ledet styrke.

En talsmann for Haitis statsminister Henry sier at han ikke var klar over resolusjonen eller avstemningen, og at regjeringen ikke har noen umiddelbar kommentar. I fjor ba Henry og andre ledere i landet om bistand fra en utenlandsk væpnet styrke i kampen mot gjengene.

Om resolusjonen blir vedtatt, blir det første gang det sendes en styrke til Haiti siden 2004, da FN-styrken MINUSTAH ble utstasjonert. Den ble til 2017 og ble identifisert som kilde til et kolerautbrudd i 2010 der rundt 10.000 mennesker mistet livet.

Voldsspiral

Det anslås at de voldelige gjengene kontrollerer opptil 80 prosent av hovedstaden Port-au-Prince, og volden har tiltatt og spredt seg de siste ukene.

Ifølge FN er over 2400 mennesker drept i voldsbølgen hittil i år, minst 350 i regelrette lynsjinger. Mer enn 950 er bortført og mer enn 900 skadd. Minst 200.000 andre har blitt drevet fra hjemmene sine av volden.

Samtidig som det karibiske landet herjes av volden, står det midt oppe i en humanitær og politisk krise. Det anslås at 5,2 millioner haitiere trenger humanitær hjelp, og det er 20 prosent flere enn i fjor.

