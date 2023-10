Putinvennlig parti vant valget i Slovakia: – Svært dårlige nyheter

Partiet ledes av tidligere statsminister Robert Fico (59). Han sa søndag at han ville vente på presidents mandat for å danne en regjering, og anslo at koalisjonssamtalene kan vare i minst to uker.

Fico, som under kampanjen lovet å avslutte militærhjelpen til Ukraina, fortalte også på en pressekonferanse at Slovakia har større problemer enn Ukraina og ville gjøre alt for å starte fredssamtaler. Han la til at hans posisjon var uendret.

Det provestlige partiet Progressivt Slovakia (PS), som ledet på to valgdagsmålinger, fikk nær 18 prosents oppslutning. På tredjeplass kom venstrepartiet Hlas-SD med 15 prosent.

– Dårlige nyheter

PS, som er liberal med hensyn til grønn politikk, LHBT-rettigheter, dypere europeisk integrasjon og menneskerettigheter. Partileder Michal Simecka sa søndag at han fortsatt så et alternativ for å danne en regjerende koalisjon.

– Vi tror at dette er svært dårlige nyheter for Slovakia. Og det ville være enda verre nyheter hvis Robert Fico lykkes med å danne en regjering. Vi vil gjøre alt … slik at Robert Fico ikke regjerer i Slovakia, sa Simecka på en pressekonferanse søndag.

En Fico-ledet regjering vil signalisere et ytterligere skifte i Sentral-Europa mot politisk liberalisme. Det kan bli forsterket dersom det regjerende konservative partiet Law and Justice (PiS) vinner et valg i Polen senere denne måneden.

Koalisjonsregjering

Hlas-DS ledes av Ficos tidligere nestleder i Smer-SD, Peter Pellegrini, som skilte lag med Fico etter at Smer tapte forrige valg i 2020. Deres mulige gjenforening ville øke Ficos sjanser til å danne en regjering. Han fungerte som statsminister i 2006–2010 og igjen i 2012–2018.

Hlas-SD, som kom på tredjeplass og dermed blir beilet til av Smer-SD og PS, brøt ut av Ficos parti etter drapet på gravejournalisten Jan Kuciak i 2018. Det skjedde etter at Pellegrini avdekket bånd mellom italiensk mafia og Smer-SD.

Pellegrini har likevel antydet at han står nærmere Smer-SD enn PS. I uttalelser søndag forpliktet han seg ikke til samarbeid i noen retning.

