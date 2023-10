Kongressen vedtok midlertidig budsjett – ingen nedstengning i USA

Etter langvarig tautrekking i Representantenes hus, vedtok kammeret omsider lørdag et budsjettforslag. Senatet behandlet det senere lørdag, og det gikk gjennom også der med stort flertall.

88 stemte for, ni imot og tre avsto fra å stemme.

– Amerikanere kan puste lettet ut, sa Senatets leder, demokraten Chuck Schumer, etter avstemningen.

Det er i det midlertidige budsjettet også avsatt penger til katastrofehjelp til områder i USA som rammes av naturkatastrofer. Pengene varer fram til 17. november.

President Joe Biden signerte forslaget innen fristen midnatt lokal tid.

– Dette er godt nytt for det amerikanske folk, sier Biden i en uttalelse.

Ingen Ukraina-støtte

Det er ikke avsatt midler til militær eller annen økonomisk støtte til Ukraina, men folkevalgte fra begge partier sier de venter at Kongressen finansierer dette gjennom en annen avtale.

– Jeg har gått med på å jobbe for mer økonomi- og sikkerhetsbistand for Ukraina, sa Republikanernes senatsleder Mitch McConnell før avstemningen.

Biden sier at USAs folkevalgte ikke under noen omstendigheter kan la støtten til Ukraina bli avbrutt, og at han venter at speaker Kevin McCarthy i Representantenes hus vil gå raskt til verks og sikre at Kongressen godkjenner «støtten som trengs for å hjelpe Ukraina i dette kritiske øyeblikket».

Uviss framtid for McCarthy

Under hardt press lyktes republikanske McCarthy til slutt i å snekre sammen et kompromiss som også demokratene ville stille seg bak, men det kan komme til å koste ham jobben.

Partifeller av ham på ytre høyrefløy har truet med å holde mistillitsforslag mot ham om han framforhandlet en avtale med Demokratene.

Under forretningsordenen McCarthy gikk med på for å bli speaker, kan hver enkelt representant når som helst stille mistillitsforslag mot ham. Det er uklart om det er nok stemmer til å velte ham.

De fleste republikanerne stemte for budsjettforslaget i Representantenes hus, mens 90 stemte mot.

– Om noen ønsker å fjerne meg fordi jeg prøver å være den voksne i rommet: Vær så god å prøv, sa McCarthy om et eventuelt mistillitsforslag.

