Flere titalls demonstranter pågrepet i Iran

Sikkerhetsstyrker brukte tåregass og skjøt med skarpt for andre dag på rad, i forsøk på å bryte opp demonstrantene, ifølge menneskerettsgruppa Haalvsh.

Ifølge aktivistgruppa Baloch skjøt sikkerhetsstyrkene med skarpt også fredag, og minst 25 mennesker, blant dem barn, ble såret. Det har ikke kommet noen tall på sårede i lørdagens sammenstøt.

Lørdag var det generalstreik i forretninger både i Zahedan og andre landsbyer, ifølge Baloch, som legger til at «flere titalls» er pågrepet. Gruppa har publisert videobilder der man kan høre skyting og se stort oppmøte fra sikkerhetsstyrkene.

Blodig fredag

Ifølge den Norges-baserte gruppa Iran Human Rights ble minst 104 personer, blant dem medlemmer av sikkerhetsstyrkene, drept 30. september i fjor, da tusener gikk ut i gatene etter fredagsbønnen i Makki-moskeen i byen Zahedan i Sistan-Baluchistan-provinsen.

Hendelsen fikk kallenavnet «blodig fredag», og var den mest voldelige dagen i de flere måneder lange demonstrasjonene som preget Iran i 2022.

Zahedan-demonstrasjonene ble utløst av meldinger om at en tenåringsjente var blitt voldtatt av en politisjef mens hun var i politiets varetekt, og skjedde parallelt med de landsomfattende demonstrasjonene etter dødsfallet til kurdisk-iranske Mahsa Amini. Amini døde i moralpolitiets varetekt etter å ha blitt pågrepet for angivelige brudd på Irans svært strenge kleskode for kvinner.

Utfordring mot regimet

Demonstrantene krevde revolusjon og at Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei måtte gå. Protestene var de største motstandsmarkeringene mot Irans presteregime på mange år.

De døde etter hvert hen som følge av den brutale reaksjonen fra myndighetene. Flere hundre mennesker døde i forbindelse med protestene og minst 22.000 ble arrestert. Sju personer ble dømt til døden og henrettet.

Selv mens demonstrasjonene har svunnet hen ellers i Iran, har innbyggerne i Zahedan demonstrert på fredager de siste tolv månedene.

