Biden ber Kongressen jobbe med Ukraina-hjelp etter at nedstengningen ble unngått

Etter mye om og men landet Kongressen lørdag en budsjettavtale som finansierer statsapparatet fram til 17. november. Støtte til Ukraina ble tatt ut av budsjettet.

– Vi kan ikke under noen omstendigheter la den amerikanske støtten til Ukraina bli avbrutt, sier Biden i en uttalelse.

– Jeg forventer at speakeren vil følge opp sin forpliktelse overfor det ukrainske folk og sikre at støtten som trengs for å hjelpe Ukraina i dette kritiske øyeblikket, blir vedtatt, heter det videre, med henvisning til speaker Kevin McCarthy i Representantenes hus.

Etter nedstengningsdramaet venter et separat forslag om ytterligere 24 milliarder dollar i militærstøtte til Ukraina, som Biden ønsket å ha med i budsjettet. En avstemning er mulig allerede tidlig til uka, melder amerikanske medier.

Republikanere på ytre høyre motsatte seg at Ukraina-støtten skulle være med i budsjettavtalen, selv om det var støtte for finansieringen blant moderate republikanere og McCarthy selv.

[ Kongressen vedtok midlertidig budsjett – ingen nedstengning i USA ]