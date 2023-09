USA: McCarthy håper å unngå nedstegning med nytt budsjettforslag

Fristen for å bli enig om et nytt statsbudsjett utløper egentlig ved midnatt lokal tid lørdag, klokka 6 søndag morgen norsk tid.

Men lørdag kveld norsk tid la den sterkt pressede McCarthy fram et nytt forslag som innebærer å forlenge fristen og dermed holde statsapparatet gående i ytterligere 45 dager før en eventuell nedstegning.

I det nye forslaget, som kongressrepresentantene skal stemme over i løpet av lørdagen, er budsjettposten for økonomisk støtte til Ukraina fjernet. Det vil neppe demokratene godta, og det ventes at forslaget blir nedstemt.

Det er de republikanske kongressrepresentantene på ytterste høyre fløy som har stukket flest kjepper i hjulene for partifellen McCarthy. De har så langt stemt mot alle forslagene som han har lagt fram.

I henhold til amerikansk lov kan ikke den føderale staten bruke penger som ikke er bevilget gjennom et statsbudsjett vedtatt av Kongressen. Konsekvensen av det er dermed at mange statlige kontorer må stenge dørene, og de ansatte blir permittert.

