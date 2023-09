ISW: Russland mobiliserer nye 130.000 soldater

Rekrutteringen skal også skje fra de annekterte ukrainske områdene, melder den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War i sin nyeste oppdatering om krigen i Ukraina.

Mobiliseringen skal skje mellom oktober og desember. Ved forrige inntak av soldater i vår ble 147.000 soldater hentet inn til militærtjeneste, ifølge tall fra russiske myndigheter.

Vladimir Tsimljanskij, nestleder for mobiliseringsavdelingen til det russiske militæret, hevder at de vernepliktige ikke skal sendes til Ukraina. Han sier også at tjenestetiden begrenses til 12 måneder.

[ Hevder Putin var «radikalt forandret» da han ble president igjen ]