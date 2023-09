Første pågripelse etter drapet på rapperen Tupac i 1996

Mannen som er pågrepet har angivelig tilknytning til personen politiet mistenker står bak drapet på Tupac 7. september 1996.

Rapperen ble skutt og drept av noen som satt i en forbipasserende bil.

Det er ikke kjent hva mannen er siktet for, men han har lenge vært kjent for etterforskerne. Mannen har selv innrømmet i intervjuer og i sin egen selvbiografi fra 2019 at han var i bilen skuddene kom fra.

Tupac var en av hiphopens største artister på 90-tallet, med et plateslag på mer enn 75 millioner på verdensbasis.

I den siste delen av karrieren ble han involvert i hiphop-krigen mellom den amerikanske vest- og østkysten. I 1996 ble han drept i Las Vegas, bare 25 år gammel.

[ Aps fall kan enklest forklares med ett navn ]