Vil sette inn forsvaret mot gjengene

Etter nok en natt med skyting og drap i Sverige har Andersson, som leder det største opposisjonspartiet i Sverige, sett seg lei den svenske regjeringens tafatthet i møte med voldsbølgen.

Hun tar nå til orde for å sette inn forsvaret for å hjelpe politiet i kampen mot gjengene.

– Vakthold som politiet utfører kan også utføres av militære. Utover det finnes det teknisk kunnskap hos militæret som de også kan bistå med, sier Andersson til Aftonbladet.

– Ingen planer

Hun ber også regjeringen henvende seg til norsk, dansk og finsk politi for å be om hjelp.

– Jeg er åpen for alt disse landene kan bistå politiet med, sier Andersson.

Sveriges forsvarsminister Pål Jonson fra Moderaterna avviser på sin side en slik løsning.

– Vi har ingen planer om det. Når det gjelder kriminalitetsbekjempelse henviser jeg til justisministeren. Det finnes en mulighet for samarbeid mellom forsvaret og politiet som blant annet gir politiet tilgang til helikoptre, eller at forsvaret kan hjelpe politiet ved et terrorangrep, men det er ikke aktuelt i tiknytning til de hendelsene som har skjedd nå, sier Jonson til samme avis.

– Umenneskelig

Volden og drapene som har herjet Sverige i høst er ifølge politiet knyttet til kriminelle gjenger og kamper om narkotika og salgsterritorier.

Torsdag ettermiddag holdt politiet i Uppsala en pressekonferanse der de advarte mot at kriminaliteten og volden nå er på et nivå de aldri før har sett.

– Situasjonen i samfunnet er umenneskelig, ubegripelig og grenseløs. Kriminaliteten er på et nivå vi aldri tidligere har sett, sier politisjef Catarina Bowall til nyhetsbyrået Omni.

---

Fakta om drap i Sverige den siste tiden

* Torsdag 7. september: En kvinne i 60-årsalderen blir om natten drept i sin egen bolig i Uppsala. Politiet har bekreftet at hun var moren til et gjengmedlem.

* Mandag 11. september: En 13-årig gutt blir funnet skutt og drept i et skogsområde i Haninge sør for Stockholm.

* Tirsdag 12. september: En 23 år gammel mann blir skutt og drept i en trappeoppgang i et boligområde i Uppsala. Mannen var nabo til et gjengmedlem og trolig et tilfeldig offer.

* Tirsdag 12. september: En mann blir utsatt for grov vold og dør av skadene i Sollentuna nord i Stockholm. Saken har ingen kobling til gjengkonflikten, ifølge politiet.

* Onsdag 13. september: En mann i 20-årene blir skutt og drept i Vasastan i Stockholm.

* Torsdag 14. september: En tenåringsgutt dør etter å ha blitt funnet skutt i Västertorp sør for Stockholm.

* Lørdag 16. september: En 39 år gammel mann blir skutt og drept i Råcksta i Vällingby vest i Stockholm.

* Torsdag 22. september: To personer blir skutt og drept på en pub i Sandviken nord for Stockholm. To andre blir såret. Tre av fire er tilfeldige ofre.

* Onsdag 27. september: En mann blir skutt og drept på en idrettsplass på Mälarhöjden sør i Stockholm. Offeret var i slutten av tenårene, ifølge svenske medier.

* Onsdag 27. september: En mann dør etter å ha blitt skutt i Jordbro sør for Stockholm. En annen ble skadd.

* Torsdag 28. september: En kvinne i midten av 20-årene dør som følge av en kraftig eksplosjon ved et hus i Fullerö utenfor Uppsala. Politiet mener kvinnen var et tilfeldig offer.

Kilder: TT, SVT

---

