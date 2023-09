To personer pågrepet etter eksplosjon der kvinne omkom i Sverige

Thomas Bälter fra påtalemyndigheten opplyser til avisen at de to er mistenkt for drap og fare for allmennheten.

Han vil ikke si noe mer om omstendighetene rundt pågripelsene, men avisen erfarer at de to ble pågrepet i nærheten av åstedet.

En kvinne i midten av 20-årene døde etter en kraftig eksplosjon i et boligstrøk i Uppsala natt til torsdag. Politiet fikk melding om eksplosjonen klokken 3.45.

– Det har vært en kraftig eksplosjon. To hus har omfattende skader. Ytterligere tre hus er skadd, sier pressetalsperson Pelle Vamstad i politiet til Aftonbladet.

