Svensk politi: – Situasjonen er umenneskelig

Politiet kom med opplysningene på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Situasjonen er umenneskelig, uholdbar og grenseløs, sa Uppsalas politisjef Catarina Bowall.

Eksplosjonen gikk av i et boligområde nord for Uppsala like før klokka 4 natt til torsdag. En kvinne i midten av 20-årene døde av skadene hun fikk. To personer er pågrepet i saken.

– Kriminaliteten har nådd et omfang vi ikke har sett før. Vi har en alvorlig situasjon i Uppsala og i landet, fortsatte Bowall.

Fem hus fikk skader i eksplosjonen, hvorav to fikk fasaden blåst av.

Tre drap på 12 timer

Kvelden før eksplosjonen ble to andre drept i skyteepisoder på ulike steder utenfor Stockholm.

Stockholm-politiet uttaler at situasjonen er alvorlig, men at de ikke har mistet kontroll.

– Problemet er at det er mange som fortsatt rekker opp hånden og er villige til å begå disse handlingene. Vi må sørge for at folk velger andre veier, sier Catrine Kimerius Wikström i Stockholmspolitiet til Sveriges Radio.

Skal bygge ungdomsfengsler

Ikke på fire år har Sverige hatt en mer dødelig måned. Opposisjonsleder Magdalena Andersson ber regjeringen sette inn militæret for å bekjempe voldsbølgen.

– Regjeringen må begynne å være handlekraftige. Dette er ikke Sverige, slik kan vi ikke ha det i Sverige, sier Andersson til Aftonbladet.

De kan blant annet bistå politiet med transport, teknisk støtte og vakthold, sier hun til Sveriges Radio.

Mange av ofrene og gjerningspersonene i voldsbølgen er svært unge. Torsdag kunngjorde regjeringen at de gir grønt lys til å bygge fengsler for ungdom mellom 15 og 17 år. Fengslene skal stå klare innen sommeren 2026.

