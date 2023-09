Michael Gambon (82) er død

Irsk-engelske Gambon ble 82 år gammel.

Han sovnet stille inn på sykehus, ifølge familien hans.

Han er kanskje mest kjent for rollen som professor Humlesnurr etter at skuespiller Richard Harris, som gestaltet rollen i de to første filmene, døde i 2002.

Gambon startet sin karriere i den britiske teaterscenen på starten av 1960-tallet. Han utmerket seg særlig i en rekke Shakespeare-stykker som Hamlet, Macbeth og Othello.

Han ble slått til ridder av dronning Elizabeth i 1999 for hans årelange bidrag til britisk dramakunst.

En av hans siste roller var i 2019, hvor han spilte i filmen «Judy» med blant annet Renée Zellweger.

