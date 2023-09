Mann skutt og drept sør for Stockholm

Politiet skrev først på sine sider at den ene av personene som ble skutt, var svært alvorlig skadd. I en senere oppdatering heter det at det ble gjort forsøk på livreddende førstehjelp på stedet, men at livet ikke sto til å redde. De to ble funnet utendørs.

Skytingen skal ha funnet sted rundt midnatt. Et vitne forteller til Aftonbladet at det ble hørt ti-tolv smell. Tre personer som mistenkes for å være involvert, er pågrepet.

Skyteepisoden skjer etter en annen skyting i Stockholm onsdag kveld, der en mann ble drept. Den skytingen skjedde på Mälarhöjden idrettsplass sør i Stockholm, og det skal ha vært ungdom som trente der da den fant sted.

Den drepte i den første skytingen er ifølge svenske medier en kjent rapper i slutten av i tenårene, som skal være del av konflikten i Foxtrot-nettverket. Drapet ble filmet.

