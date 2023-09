Aftonbladet skriver at det dreier seg om et villaområde i Storvreta, og at man på en video avisa har sett, kan se store materielle skader og vinduer som er sprengt. Avisa UNT skriver at meldingen om eksplosjonen kom klokka 3.45.

Fire ambulanser rykket ut. Et vitne sier til Aftonbladet at to nærliggende hus har fått store skader.

– Det var total ødeleggelse. Hele ytterveggen er borte, og nabohuset er også helt rasert.

[ Forsker: Slik kan voldsbølgen i Sverige stanses ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen