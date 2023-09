Kinesiske hackere skal ha stjålet 60.000 eposter fra amerikansk UD

Medarbeideren var til stede på en orientering av IT-tjenestepersoner i utenriksdepartementet, og forteller til nyhetsbyrået at de fortalte de folkevalgte at epostene ble stjålet fra ti forskjellige UD-kontoer.

Kilden navnga ikke personene som ble utsatt for det angivelige tyveriet, men sier at alle unntatt én av dem hadde Øst-Asia og Stillehavsregionen som ansvarsområde.

Medarbeideren jobber for den republikanske senatoren Eric Schmitt, som sitter i komiteer som blant annet jobber med datasikkerhet.

Det var i juli at Microsoft og amerikanske myndigheter sa at kinesiske hackere siden mai hadde hatt tilgang til systemer tilhørende amerikanske myndigheter.

Det skjedde etter et omfattende og globalt angrep i 2021 mot et sikkerhetshull i eposttjeneren Microsoft Exchange, som blant annet rammet Stortinget. Den gang beskyldte USA, Nato, EU, Norge og flere andre land Kina for å stå bak. Kina nekter for å ha noe med angrepene å gjøre.

Hackerangrepene har ført til oppmerksomhet rundt USAs bruk av Microsoft for IT-tjenester til myndighetene. I en uttalelse til Reuters sier senator Schmitt at man må styrke forsvarene mot dataangrep og se på om myndighetenes bruk av bare én leverandør er et mulig svakt punkt.

