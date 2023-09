Flere drept i skyting i Rotterdam

Torsdag ettermiddag sperret politiet av store deler av Rotterdam sentrum etter melding om at tre personer var blitt skutt og såret i to skyteepisoder. Senere på torsdagen bekrefter politiet at flere personer var drept, men det opplyses ikke hvor mange.

To personer ble skutt inne på et sykehus i byen, og rett etterpå ble en mann observert flyktende fra stedet på en motorsykkel. Da hadde politiet allerede blitt varslet om at en person var skutt i eller utenfor en bolig et annet sted i byen.

En mann er pågrepet og siktet i saken.