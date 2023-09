Eksperten forutså Putins krig. Nå spår han hvordan den slutter

Charap jobber som senioranalytiker i tankesmia Rand Corporation, som ifølge NTB står Pentagon i USA nær. Han har doktorgrad i statsvitenskap fra Oxford University, og har i tillegg vært rådgiver under tidligere president Barack Obama i Det hvite hus.

Høsten 2021 var Charap en del av en analytikergruppe som forutså Putins og Russlands invasjon av Ukraina. Charap spådde selv at en fullskala invasjon ville skje i februar 2022, ifølge New Yorker. Invasjonen fant sted 24. februar 2022.

Mange liv er tapt på slagmarken i Ukraina, etter at Russland og president Vladimir Putin startet krigen vinteren 2022. (LIBKOS/AP)

Ser til Koreahalvøya for løsning mellom Ukraina og Russland

I et ferskt intervju med dansk TV 2 deler Charap sine betraktninger rundt hvordan krigen i Ukraina vil ende. Statsviteren mener man kan forvente «mindre enn en absolutt seier» for alle parter, sier han til TV-kanalen. Også danske Ekstra Bladet har omtalt saken.

Han peker i stedet på en modell som fortsatt er gjeldende på Koreahalvøya, der Nord- og Sør-Korea er delt av en demilitarisert sone med en pågående uløst konflikt. Krigen mellom Nord- og Sør-Korea er aldri formelt avsluttet, men de to landene har nå levd som naboer i 70 år.

– På grunn av den sterke fiendtligheten som har vokst fram mellom Ukraina og Russland, er en fredsavtale og et politisk forlik usannsynlig. I stedet kan vi se en våpenstillstand der ingen av krigens parter er enige om hvilken grense de anerkjenner som internasjonal grense, sier Charap til dansk TV 2.

Scholz med Putin-refs

Han innrømmer at en lignende demilitarisert sone i Russlands og Ukrainas tilfelle vil være langt mer omfattende enn på Koreahalvøya. TV 2 anslår at kontaktlinjen i Ukraina-krigen er på rundt 2000 kilometer. Til sammenligning er den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea på bare 250 kilometer.

– Vi snakker om en helt utrolig lang kontakt- og konfliktlinje i Ukraina. Men jeg tror vi kan finne innovative måter å overvåke en våpenhvile på, noe som er mer sannsynlig enn et russisk flagg i Kyiv eller et ukrainsk flagg i Moskva, poengterer han.

Tysklands statsminister Olaf Scholz har tidligere understreket at russiske soldater må ut av Ukraina for å skape grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene.

– Dette krever innsats og tid. Tid vi egentlig ikke har fordi i mellomtiden fortsetter Russland å bombe, torturere og drepe i Ukraina, sa Scholz tidligere i september, ifølge NTB.

Ifølge Scholz ble enhver mulighet for å skape en «felles forståelse» i begynnelsen av krigen ødelagt, fordi den russiske presidenten Vladimir Putin kun brukte tiden på å føre soldatene sine rundt i Ukraina og innlede et angrep øst i landet etter at forsøket på å innta hovedstaden Kyiv mislyktes.

Tysklands statsminister Olaf Scholz. (Geert Vanden Wijngaert/AP)

