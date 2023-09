Trudeau beklager etter nazi-skandalen

Trudeau sa i parlamentet at det var nasjonalforsamlingens nå avgåtte leder Anthony Rota som hadde det fulle og hele ansvaret for saken, men at feilen var dypt ydmykende for både parlamentet og Canada.

– Alle vi som sto i parlamentet sist fredag og applauderte for mannen, angrer sterkt på det, tross at vi ikke kjente til konteksten, sa den canadiske statsministeren.

Hendelsen som har skapt kontroverser i Canada, skjedde i forbindelse med president Volodymyr Zelenskyjs besøk i parlamentet i Ottawa fredag forrige uke. Rota roste i anledning besøket den 98 år gamle ukrainske immigranten Yaroslav Hunka. Det var Rota selv som hadde invitert 98-åringen.

Rota omtalte Hunka som en ukrainsk-canadisk veteran som under den andre verdenskrig kjempet for ukrainsk uavhengighet fra Russland. Hunka ble betegnet som en ukrainsk og canadisk helt.

Dokumentasjonssenteret Venner av Simon Wiesenthal kalte uttalelsen sjokkerende og dypt urovekkende. Senteret sa at det er vel dokumentert at Hunka tjenestegjorde i 14. våpengrenaderdivisjon, en nazienhet som sto bak krigsforbrytelser under andre verdenskrig.

Rota beklaget i ettertid uttalelsene og gikk av tirsdag.

