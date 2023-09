Spanske myndigheter tiltaler popsangeren Shakira for skattesvindel

46-åringen er anklaget for å ha brukt et skatteparadis for å slippe å betale skatt i 2018, melder påtalemyndigheten i Barcelona.

Popstjernen har vært tilknyttet Spania siden hun slo seg sammen med den nå pensjonerte fotballspilleren Gerard Pique. Paret har to barn sammen og bodde i Barcelona inntil i fjor, da forholdet sprakk.

Den colombianske artisten har vært på kant med spanske skattemyndigheter en stund. De har tidligere anklaget henne for skatteunndragelse i en separat sak som dreier seg om en sum på 14,5 millioner euro (omtrent 162 millioner norske kroner) for perioden 2012–2014.

Spanske myndigheter mener hun var skattepliktig til Spania i disse årene siden hun oppholdt seg i landet i mer enn et halvt år i hvert av de tre årene. Men Shakira hevder hun var bosatt på Bahamas på den tiden, og bare var på besøk i Barcelona.

