Presset øker mot korrupsjonssiktet senator i USA

Demokraten Cory Booker, som representerer delstaten New Jersey sammen med Menendez, har også stilt seg bak oppropet. Til nå har 17 demokratiske senatorer sagt at 69-åringen må gå av.

Menendez ble forrige uke siktet for korrupsjon, bedrageri og utpressing. Han er blant annet siktet for korrupsjon i forbindelse med sitt forhold til tre forretningsmenn i New Jersey. Han skal også ha brukt sin innflytelse til fordel for den egyptiske regjeringen.

69-åringen avviser imidlertid kravene om at han må trekke seg fra Senatet.

– Jeg erkjenner at dette vil bli den største kampen hittil. Men som jeg har sagt hele veien: jeg er trygg på at når alle fakta er lagt på bordet, vil jeg ikke bare bli frikjent, men jeg vil også være senator i New Jersey, sa Menendez under en pressekonferanse i hjembyen Union City mandag.

Flere demokratiske folkevalgte i New Jersey, inkludert guvernør Phil Murphy, har også bedt 69-åringen om å takke for seg.

Menendez har ikke sagt hvorvidt han søker gjenvalg til neste år.

