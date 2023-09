Parlamentsleder i Canada trekker seg etter nazi-skandale

Rota kunngjorde at han trekker seg under en sesjon i parlamentet tirsdag.

Hendelsen som har skapt kontroverser i Canada, skjedde i forbindelse med president Volodymyr Zelenskyjs besøk i parlamentet i Ottawa fredag forrige uke. Rota roste i anledning besøket den 98 år gamle ukrainske immigranten Yaroslav Hunka. Det var Rota selv som hadde invitert 98-åringen.

Rota omtalte Hunka som en ukrainsk-canadisk veteran som under den andre verdenskrig kjempet for ukrainsk uavhengighet fra Russland. Hunka ble betegnet som en ukrainsk og canadisk helt.

Dokumentasjonssenteret Venner av Simon Wiesenthal kalte uttalelsen sjokkerende og dypt urovekkende. Senteret sa at det er vel dokumentert at Hunka tjenestegjorde i 14. våpengrenaderdivisjon, en nazienhet som sto bak krigsforbrytelser under andre verdenskrig.

Rota beklaget i ettertid uttalelsene.

Statsminister Justin Trudeaus kontor avviste å ha hatt noe med arrangementet i parlamentet å gjøre og sa at de ikke visste hva som skulle skje i salen.

[ Offentligheten kan ikke slå seg til ro med en slik versjon av historien ]