Trolig slutt på streik for manusforfattere i Hollywood

Etter fem lange dager med forhandlinger mellom Writers Guild of America (WGA) og Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), som representerer blant annet Disney og Netflix, har partene blitt enige om en tre år lang kontrakt.

Den siste uka har toppledere i Warner Bros, Netflix, Disney og NBCUniversal vært direkte involvert i forhandlingene.

Detaljene er ukjente, men WGA beskriver avtalen som «eksepsjonell», og skriver at den innebærer betydelig bedrede vilkår for medlemmene.

146 dager med streik

– Vi har nådd en foreløpig avtale med AMPTP. Det ble muliggjort av den varige solidariteten til WGA-medlemmer og den ekstraordinære støtten fra andre fagforeninger som ble med oss i streiken i over 146 dager, heter det i en epost fagforeningen har sendt ut til sine medlemmer.

Avtalen må godkjennes av styret og medlemmene i WGA før streiken offisielt er slutt. Avtalen som gjorde slutt på den forrige Hollywood-streiken i 2008, ble godkjent av 90 prosent av medlemmene i WGA.

Nesten historisk

Manusforfatterne har ennå ikke fått beskjed om å gå tilbake på jobb, men streiken skal suspenderes, ifølge en lengre melding fra fagforeningen.

Avtalen kommer kun fem dager før streiken ville blitt den lengste fagforeningens historie, og den lengste Hollywood-streiken på over 70 år.

Som et resultat av avtalen kan talkshow som NBCs «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» og ABCs «Jimmy Kimmel Live!» snart være tilbake på lufta.

Fortsatt ikke i mål

Manusforfatterne gikk ut i streik 2. mai etter at forhandlinger om blant annet lønn, bemanning, bruk av kunstig intelligens og kompensasjon fra strømmetjenestene gikk i stå.

Det er imidlertid ikke inngått noen avtale mellom studioene og skuespillerne, og forhandlingene mellom skuespillernes fagforening Screen Actors Guild (SAG) og studioene har stoppet opp.

SAG gratulerer manusforfatterne med avtalen i en uttalelse søndag. Videre heter det at skuespillerne fortsatt streiker, og at fagforeningen oppfordrer studioene til å gjenoppta samtalene.

[ Her strømmer det på med gode serier – dette ser vi frem til i høst ]

Store forsinkelser

Streiken blant skuespillere og manusforfattere har ført til at en rekke Hollywood-produksjoner har vært i limbo de siste månedene, inkludert kommende sesonger av Netflixs «Stranger Things» og «Emily in Paris», HBOs «The Last of Us», ABCs «Grey’s Anatomy» og Amazon Primes «The Summer I Turned Pretty».

Innspillingen av filmer som «Deadpool 3», «Wicked» og Superman: Legacy» ble også forsinket som følge av streiken, og den prestisjetunge Emmy-utdelingen ble flyttet fra september til januar neste år.

[ «Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg ]