Jordskredet på E6 etterforskes nå som miljøkriminalitet

Bakgrunnen for politiets beslutning skal være at det ble gjennomført to sprengninger i området i dagene før skredet.

Tidligere var hendelsen av politiet klassifisert som «allmennfarlig ødeleggelse», ifølge Expressen. Men nå er dette endret til miljøkriminalitet.

Kvikkleireskredet ved Stenungsund like nord for Göteborg fant sted natt til lørdag. E6 raste ut, og det åpnet seg et flere hundre meter bredt hull. Tre personer ble fraktet til sykehus, men ingen omkom.

Ifølge Svenska nationella seismiska nätet ble sprengningene i området gjennomført onsdag og torsdag i forrige uke.

Svenske myndigheter varsler at E6 vil være stengt i mange måneder på rasstedet, og ifølge en Sweco-analytiker vil gjenoppbyggingen koste flere milliarder svenske kroner.

