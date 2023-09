Nødetatene har rykket ut til stedet, ifølge räddningstjänsten. Meldingen om hendelsen kom ved 21-tiden.

– Jeg hørte det, og det smalt som inn i helsike, sier en beboer i området til Aftonbladet.

Politiet opplyste først at minst én person var skadd, før dette ble oppdatert til at to er skadd.

