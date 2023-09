To palestinere drept av israelske styrker på Vestbredden

Det palestinske helsedepartementet identifiserte de to drepte som to menn i alderen 22 og 32 år.

– De ble truffet i hode av israelsk ild under sammenstøt i flyktningleiren Nur Shams nær byen Tulkarem tidlig søndag morgen.

Den israelske hæren bekrefter i en uttalelse at de har gjennomført en operasjon for «bekjempelse av terrorisme». En israelsk soldat skal ha fått «moderat skader fra skuddfragmenter» under operasjonen.

– Israelske styrker fant og nøytraliserte et operativt kommandosenter inne i en bygning i leiren og avdekket også et stort antall eksplosive enheter. Under operasjonen åpnet de mistenkte ild og kastet eksplosive enheter mot styrkene, som returnerte ilden, heter det i uttalelsen.

Voldsspiralen på den okkuperte Vestbredden har tiltatt kraftig siden i fjor, med en rekke angrep fra palestinere mot israelske mål, gjentatte raid fra den israelske hæren og voldshendelser fra jødiske bosettere mot palestinske samfunn.

Minst 241 palestinere, 32 israelere og to utenlandske borgere er drept så langt i år, ifølge en oversikt utarbeidet av nyhetsbyrået AFP.

