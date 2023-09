Tidligere USA-president dukket opp på peanøttfestival

Carter og kona ble kjørt med bil gjennom byen og vinket til flere festivaldeltakere, heter det i en uttalelse fra Carter-senteret.

Demokraten Carter var USAs president fra 1977 til 1981 og er USAs lengstlevende president noensinne. 1. oktober fyller han 99 år.

De siste årene har Carter slitt med helsa, og i februar ble det kjent han vil ville motta hospice-behandling og tilbringe den resterende tiden hjemme med familien.

Hospice er en behandlingsform for kronisk syke eller døende pasienter i livets sluttfase, der behandlende medisin ikke lenger er aktuelt.

Etter at Carter gikk av som president, har han engasjert seg i fredsarbeid gjennom Carter-senteret. I 2002 fikk han Nobels fredspris for «iherdig innsats for fredelige løsninger på konflikter og for å fremme demokrati, menneskerettigheter og økonomisk og sosial utvikling.»

[ Ekspert om Putins krig: – «Science fiction» og 1. verdenskrig kombinert ]