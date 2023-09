Lederne i Armenia og Aserbajdsjan møtes i Spania i oktober

Siste de to lederne møttes var i juli. Bakteppet for neste måneds møte er en lynoffensiv i uken som gikk, der Aserbajdsjan tok tilbake kontrollen over utbryterregionen Nagorno-Karabakh fra armenske separatister.

Til stedet på møtet i oktober skal også Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands statsminister Olaf Scholz og EUs president Charles Michel være, skriver det armenske sikkerhetsrådet i en uttalelse søndag.

Både Frankrike, Tysland og EU har vært viktige aktører for å finne en løsning på den flere tiår lange konflikten over Nagorno-Karabakh.

Regionen er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men har vært ledet av armenske separatister i over 30 år.

