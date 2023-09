Frankrike trekker tilbake styrkene og ambassadøren etter kuppet i Niger

– I løpet av de neste timene skal ambassadøren vår og andre diplomater reise hjem til Frankrike, sa Macron i et TV-sendt intervju søndag kveld.

Videre sa han at det militære samarbeidet er over, og at franske styrker skal trekke seg tilbake i løpet av de neste ukene og månedene. Innen året er omme skal alle være ute av Niger, sa presidenten.

Bakteppet er kuppet i Niger der en rekke generaler avsatte president Mohamed Bazoum og tok makten i det vestafrikanske landet.

1500 soldater i Niger

Franske myndigheter har nektet å anerkjenne militærjuntaen som landets ledere.

Landet har rundt 1500 soldater stasjonert i Niger. De har deltatt i militæroperasjoner mot ytterliggående islamistopprørere i Vest-Afrika.

Niger ble en viktig base for franske styrker etter at militærkuppene i nabolandene Mali og Burkina Faso tvang dem til å trekke seg ut derfra. Men 3. august avsluttet kuppmakerne i Niger også flere militære samarbeidsavtaler med Frankrike.

– Holdes som gissel

I august avviste Frankrike kuppmakernes krav om hente hjem den franske ambassadøren.

Situasjonen tilspisset seg i september, og Macron sa da at det var umulig for ambassadøren å forlate ambassadebygget.

– Akkurat nå har vi en ambassadør og flere diplomater som bokstavelig talt blir holdt som gisler ved den franske ambassaden i Niger, og matleveranser forhindres. De spiser feltrasjoner, sa han.

Fransk gruvedrift

Frankrike er tidligere kolonimakt i Niger. Landet har betydelige økonomiske interesser i det vestafrikanske landet og importerer store mengder uran derfra.

Ingen andre land har en større andel kjernekraft enn Frankrike. Over to tredeler av strømforbruket dekkes med kjernekraft. Og nesten 20 prosent av uranet som driver de franske kjernekraftverkene, kommer fra Niger.

Det franske delvis statseide selskapet Orano driver en urangruve i det afrikanske landet, der rundt 900 mennesker er ansatt.

