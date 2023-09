Avis: Ingen toppolitikere møtte Zelenskyj i Polen

Det melder avisen The Guardian, som siterer en uttalelse lederen for den polske presidentens kontor for internasjonal politikk har gitt nettstedet onet.pl.

Ifølge den britiske avisen er dette nok et tegn på det anstrengte forholdet mellom landene på grunn av kornkonflikten.

EU-kommisjonen besluttet nylig å ikke videreføre forbudet mot ukrainsk kornimport som gjaldt Polen, Ungarn, Slovakia, Romania og Bulgaria. Det ble innført for å beskytte bøndene i landene mot priskollaps.

Polen, Slovakia og Ungarn bestemte seg da for å gå sin egen vei og selv innføre restriktive tiltak. Siden har Zelenskyj og Polens statsminister Mateusz Morawiecki havnet i en ordkrig.

Zelenskyj skriver på Telegram søndag at han under besøket i USA møtte flere amerikanske gründere og finansmenn, deriblant mangemilliardæren Michael Bloomberg. Samtalene dreide seg om investeringsmuligheter i Ukraina.

– Vi jobber for seieren og gjenoppbyggingen av Ukraina, skriver Zelenskyj.

[ Ekspert om Putins krig: – «Science fiction» og 1. verdenskrig kombinert ]

[ Polens statsminister advarer Zelenskyj: Aldri fornærm oss igjen ]