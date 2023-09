Polens statsminister advarer Zelenskyj: Aldri fornærm oss igjen

– Jeg vil fortelle president Zelenskyj at han aldri må fornærme polakker igjen, slik som han gjorde her om dagen under sin opptreden i FN, sier Morawiecki ifølge det polske nyhetsbyrået PAP.

Den siste tiden har landene havnet i en bitter kornkonflikt. EU-kommisjonen besluttet nylig å ikke utvide forbudet mot ukrainsk kornimport som gjaldt Polen, Ungarn, Slovakia, Romania og Bulgaria.

Polen, Slovakia og Ungarn bestemte seg da for å gå sin egen vei og selv innføre restriktive tiltak. Zelenskyj uttalte da i FNs hovedforsamling at enkelte land bare later som de viser solidaritet med Ukraina.

Den uttalelsen falt ikke i god jord hos Morawiecki, som i et TV-intervju tidligere i uken sa at Polen ikke lenger vil sende våpen til ukrainerne.

