Mor dømt til fengsel i USA for å ha hjulpet datteren med å ta abort

På fredag ble en 42 år gammel kvinne fra Nebraska dømt til to års fengsel, etter å ha hjulpet hennes gravide datter med å avslutte svangerskapet.

Ifølge politiet bestilte moren abortpiller og ga dem til hennes 17 år gamle datter i april 2022. På den tiden var det forbudt å ta abort i Nebraska etter 20 ukers svangerskap, mens datteren var gravid i 24. uke.

Siden da har loven blitt ytterligere innskrenket. Nå er nesten alle aborter i Nebraska forbudt etter 12. svangerskapsuke.

Begravde fosteret selv

Lokalt politi startet å etterforske saken etter at de mottok et tips. De skaffet seg etter hvert en ransakingsordre for å få tilgang til Facebook-meldinger mellom moren og datteren, der kvinnene ifølge påtalemyndigheten diskuterte å avbryte svangerskapet og ødelegge bevisene. Politiet fant deretter de brente fosterrestene nedgravd på et jorde nord for byen Norfolk.

Moren erkjente straffskyld for å ha utført abort etter 20. svangerskapsuke, likskjending og for å ha avgitt falsk forklaring til politiet.

Samtlige av de tre lovbruddene ga henne en straff på ett års fengsel hver, men straffen for aborten skal sones samtidig som de to andre lovbruddene, skriver Norfolk Daily News. Dermed må kvinnen i praksis sone to år i fengsel i stedet for tre. Ved god oppførsel i fengselet, kan hun bli løslatt etter allerede ett år, ifølge samme avis.

Dommen anses av en rekke medier som et forvarsel på hvordan politiet kan straffeforfølge personer som avbryter svangerskapet i en tid der Roe vs. Wade-kjennelsen ikke lenger kan beskytte kvinner som tar abort. (Stephanie Scarbrough/AP)

Datteren dømt for likskjending

Kvinnens forsvarer, Brad Ewalt, ba om prøveløslatelse, men dette ble avvist av dommeren. Dommeren sa at moren bevisst brøt delstatens abortlov ved å lyve for etterforskerne og ved å ta i bruk det som han kalte «ekstraordinære grep» for å skaffe pillene på nettet, i stedet for å gå gjennom en lege, ifølge Norfolk Daily News.

Ifølge avisa gråt både moren og datteren da førstnevnte ble ført bort i håndjern fra rettssalen for å begynne soningen.

Datteren inngikk en tilståelsesavtale og ble tidligere i år dømt til 90 dagers fengsel for likskjending.

Under domsavsigelsen forklarte datteren, som nå er 19 år gammel, at fosteret ble brent fordi familien ikke hadde råd til å begrave det. Datteren skal også ha flere psykiske problemer og ble angivelig gravid på grunn av et voldelig forhold, skriver The Guardian.

Dommen fra Nebraska kommer etter at USAs høyesterett besluttet å oppheve Roe vs. Wade-kjennelsen i fjor, som inntil da hadde etablert en grunnlovsfestet rett til abort i landet. Selv om lovbruddet i denne saken ble begått før opphevelsen, anses dommen som et forvarsel på hvordan politiet kan straffeforfølge personer som avbryter svangerskapet i en tid der Roe vs. Wade-kjennelsen ikke lenger kan beskytte kvinner som tar abort, skriver en rekke amerikanske medier.

