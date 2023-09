Ekspert: Hans død kan destabilisere Russland

Den siste tiden har det svirret rykter om at Ramzan Kadyrov, Putin-venn og fungerende statsminister i den russiske delrepublikken Tsjetsjenia, skal være ved dårlig helse – og kanskje til og med død.

Foreløpig har ingen av disse påstandene vist seg å stemme. Forrige søndag ble det publisert en video på Kadyrovs Telegram-kanal der Tsjetsjenia-lederen avviser ryktene om at det står dårlig til med ham.

– Jeg oppfordrer sterkt alle som ikke kan skille sannhet fra løgn på internett om å gå en tur, få litt frisk luft og samle tankene, står det i innlegget.

Ramzan Kadyrov har styrt den russiske republikken Tsjetsjenia siden 2007, da han ble utnevnt av Putin. Siden har mannen vært en viktig støttespiller for den russiske presidenten. Han har blant annet støttet Russland i krigen mot Ukraina, i form av både menn og utstyr, og har selv kalt seg for «Putins fotsoldat».

Forbindelser til den kriminelle verdenen

Alexander Tjerkasov, ekspert på Nord-Kaukasus i menneskerettighetsorganisasjonen Memorial, sier til SVT at Kadyrov er viktig for Kreml fordi han er en garantist for stabilitet i Nord-Kaukasus. I tillegg kan hans død skape uro utover republikkens grenser – også innover i Russland, mener eksperten.

– Merkelig nok kan Kadyrovs avgang destabilisere den kriminelle verdenen. Noen av Kadyrovs representanter fungerer som såkalte “beslutningstakere”. De er juridiske garantister for den russiske kriminelle verdenen, sier han.

Ramzan Kadyrov (til høyre) er ansett som en viktig støttespiller for Vladimir Putin. Her fra et møte i Moskva i mars i år. (Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/NTB)

Tjerkasov tror mange tsjetsjenere vil feire Kadyrovs død, men at mange også frykter at den dagen kommer. Når det skjer, tror Elin Jönsson, SVTs Ukraina-korrespondent, at Russland trolig vil forsøke å erstatte Kadyrov med en person som får samme, viktige rolle med å pleie et godt forhold til Russland og beholde roen i Tsjetsjenia.

– Men samtidig er avtalen mellom Putin og Kadyrov i stor grad basert på deres personlige vennskap, og mange i den russiske administrasjonen misliker Kadyrov. Spørsmålet er hva som skjer den dagen både Putin og Kadyrov er borte, sier hun til SVT.

– Vil ikke vise noen svakheter

Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomité sa til NTB forrige uke at Kreml har god grunn til å være bekymret, dersom det viser seg at Kadyrov faktisk er alvorlig syk.

– Tsjetsjenias stabilitet har vært primært avhengig av Kadyrovs personlige relasjon til Putin, noe som har ført til enorme finansielle støtteordninger fra Moskva til regionen, sa hun.

Sangadzhieva har russisk bakgrunn og er avdelingssjef for Europa og Sentral-Asia i Helsingforskomiteen. Hun mener Moskvas frykt for reaksjonene på en svekket Kadyrov er grunnen til at de holder tyst om en eventuell sykdom.

– Det russiske regimet ønsker ikke å vise noen svakheter rundt egne uniformerte tropper, som Ramzan Kadyrov har vært en viktig del av, mener hun.

