Paven ber Europa om å redde båtmigranter

– Folk som står i fare for å drukne når de blir forlatt på bølgene, må reddes, sa paven da han fredag talte utenfor en kirke i Marseille med utsikt over det glitrende Middelhavet.

86-åringen er på besøk i den franske byen for å delta i et møte med katolske biskoper og unge mennesker fra Middelhavsområdet – men reisen kommer på en politisk følsomt tidspunkt.

Ettersom europeiske land prøver å fraskrive seg ansvaret for migranter og flyktninger som ankommer kontinentet sjøveien, trakk paven fram «uinteressen, som med fløyelshansker dømmer andre til døden».

I bemerkninger dedikert til menneskene som har mistet livet til sjøs, sa paven at det er menneskeheten og sivilisasjonens plikt å redde mennesker i nød. Han brukte også anledningen til å advare mot «likegyldighetens fanatisme» og mot å bli «lammet av frykt» når det kom til håndteringen av migranter og flyktninger.

FNs organisasjon for migrasjon (IOM) sa i august at over 2000 mennesker er omkommet eller savnet i Middelhavet hittil i år.

Pavebesøket fredag er det første i Marseille på 500 år.

